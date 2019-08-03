صفقة اليوم.. احترف تصميم وتطوير الألعاب باستخدام Unity3D في 26 ساعة فقط!

حزمة تصميم وتطوير الألعاب المتعددة اللاعبين باستخدام منصة يونتي ــــ Building Multiplayer Games with Unity Bundle

عدد الدورات: 10

عدد الدروس: 315

المدة: 26 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية بناء مشروع Unity من نقطة الصفر، وكيفية تصميم وبناء بيئة متعددة اللاعبين من البداية، بالإضافة إلى كيفية تصميم شخصيات رائعة وجذابة وتسليحها بأسلحة وعناصر فريدة لتعزيز تجربة اللعب.

كما ستتعلم كيفية إنشاء نظام دردشة داخل اللعبة يدعم عشرات اللاعبين من خلال استخدام لغة البرمجة PHP، وقاعدة البيانات MySQL، وكيفية إنشاء ترقيات من نمط RPG لتحفيز اللاعبين للعب أكثر.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 824 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

أصبح مجال برمجة الألعاب أحد المجالات الأكثر انتشارًا، وتحقيقًا للأرباح خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في ألعاب الهواتف الذكية سيصل إلى 60% من حصة السوق بين جميع منصات الألعاب، وسيساعد في ذلك انتشار الألعاب التي تعتمد على منهجية اللعب المتعدد اللاعبين مثل: Fortnite، وPUBG، وغير ذلك الكثير.

إذا كنت تريد احتراف مجال تصميم وتطوير الألعاب في وقت سريع، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية Building Multiplayer Games with Unity Bundl، التي تقدم لك 26 ساعة من المحتوى حول تطوير الألعاب المتعددة اللاعبين باستخدام منصة Unity3D، مع خصم يصل إلى 95%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 824 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة 10 دورات تدريبية، وأكثر من 315 درسًا، وأكثر من 26 ساعة من الدروس العملية، لمساعدتك في تصميم الألعاب المتعددة اللاعبين، وتطويرها باستخدام منصة Unity3D، إحدى أهم منصات برمجة وتطوير الألعاب.

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إذا كنت مبتدئًا، أو مطورًا محترفًا فستساعدك هذه الحزمة على تعزيز مهاراتك لتصميم الألعاب التي تحبها حقًا، من خلال فهم كيفية بناء مشروع Unity من نقطة الصفر، وكيفية تصميم وبناء بيئة متعددة اللاعبين من نوع Voxel – مثل لعبة Minecraft الشهيرة-، كما ستتعلم كيفية تصميم شخصيات رائعة وجذابة وتسليحها بأسلحة وعناصر فريدة لتعزيز تجربة الألعاب، ولن تحتاج إلى أي خبرة في البرمجة أو الفن الرقمي، ولكن مجرد خيال وحماس للعمل مع Unity 3D.

وبما أن التراسل هو أحد أفضل ميزات الألعاب المتعددة اللاعبين، تضم الحزمة دورة كاملة حول كيفية إنشاء نظام دردشة داخل اللعبة يدعم عشرات اللاعبين، وكيفية استخدام لغة البرمجة PHP، وقاعدة البيانات MySQL في تصميم قاعدة بيانات الإرسال والاستقبال، ثم دمجها في Unity ليتم تنفيذها في الألعاب. بالإضافة إلى تعلم استخدم Unity 3D لإنشاء نظام inventory، والذي يمكن استخدامه لترقية الشخصيات، وتغيير تجربة اللعب.

كما ستتعلم الكثير عن ترقيات نمط RPG لتحفيز اللاعبين للعب أكثر بإضافة ترقيات وقدرات جديدة في الألعاب التي تصممها، وكذلك الاستضافة عبر الإنترنت.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

Building 3D Voxel Art Environment Worlds with Unity 5

Unity 2016: Character Gear and Weapon Use

Unity 5: Multiplayer InGame Mail Messaging

Unity 5: Build a Chat System for Online Multiplayer Games

Unity 5: Interact with the Database Like a Pro with PHP & MySQL

Unity 5: Host Your Game Server Online like a Pro

Unity 5: Pro Multiplayer Combat Using Melee & Ranged Weapons

RPG Character Stats and Item Attributes System

Unity 5: Inventory System for Professional Games

Modular Assets 3D Graphic Pack

الحصول على الصفقة: من هنا.