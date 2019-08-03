الجزائر.. الحرائق تلتهم أكثر من 190 هكتار من الغابات في يوم واحد

وأفادت وحدات الإطفاء في بيان أنها قامت خلال الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 3 آب/أغسطس الحالي بإحماد 72 حريقا عبر التراب الوطني. وأشار البيان إلى أن الحرائق تمثل في 14 حريق مس الغبات و14 آخر مس الأدغال و27 حريق آخر مس الأحراش والمحاصيل الزراعية. أعلن مدير الحماية المدنية لولاية ،قسنطينة، شرق البلاد العقيد ،أحمد درارجة، السبت، عن إخماد الحريق الذي اندلع في جبل الوحش، بعدما تم التحكم في 90 بالمائة من بؤر النيران الجمعة، وانتظار مرور 12 ساعة للتأكد من عدم انتشار شعلات نائمة في المنطقة.

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وكانت طائرتان هليكوبتر تابعتين للحماية المدنية قدمتا من الجزائر العاصمة قد تمت الاستعانة بهما في عمليات إخماد ألسنة الحريق المهول الذي اندلع في جبل الوحش المتواجد بين بلديتي ديدوش مراد وقسنطينة، كدعم إضافي لعديد الوسائل الأرضية المجندة على غرار الرتل المتحرك ووسائل وحدات الحماية المدنية الرئيسية والثانوية وكذا آليات محافظة الغابات والجماعات المحلية.

وكانت المديرية العامة للغابات الجزائرية قد أكدت تسجيل ما يزيد عن 974 حريقا على المستوى الوطني أتت على 6085 هكتارا من الثروة الغابية منذ بداية شهر حزيران/ يونيو إلى غاية 27 تموز/ يوليو الجاري.