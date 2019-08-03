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مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

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وأوضحت أن هذه المناظرات ستجرى خلال الأيام الأولى للحملة الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها، يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل. وذلك بحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

© REUTERS / AMMAR AWAD

وأوضحت المؤسسة في بلاغ إعلامي أنها ستخصص حصة مباشرة عنوانها "الطريق إلى قرطاج"، ستبث خلال الفترة بين 2 و7 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث سيجري استدعاء كل المترشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الانتخابية.

وأضافت أنها "ستحافظ، من خلال برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية، على طبيعتها كمرفق عمومي لكل التونسيين الحق الكامل فيه ناخبين ومرشحين، بغية المساهمة في التنشئة على الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية".

من جهة أخرى، ذكرت مؤسسة التلفزة التونسية أنها انطلقت منذ يوم الخميس الماضي في بث ملفات تفسيرية أسبوعية ستتواصل إلى يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول القادم، يتم بواسطتها تبسيط كل المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالانتخابات، بحضور خبراء في المجال.

وستقوم المؤسسة أيضا بتسجيل مساحات التعبير الحر التي دأبت على تسجيلها لكل المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شرعت، أمس الجمعة، في قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي ستتواصل إلى غاية التاسع من هذا الشهر.

ووفق الروزنامة التي وضعتها الهيئة، ستدور الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي خلال الفترة بين 2 و13 سبتمبر/أيلول المقبل.

SputnikNews

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