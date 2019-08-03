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كردستان يصوت على اعتبار 3 أغسطس يوما للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

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كردستان يصوت على اعتبار 3 أغسطس يوما للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين كردستان يصوت على اعتبار 3 أغسطس يوما للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

وطالب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الأمم المتحدة بأن تعترف بما حدث للكرد الإزيديين كـ"إبادة جماعية"، وذلك حسب وكالة "روداو" الكردية.

وقال البارزاني: "في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكرد الإزيديون في سنجار، نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد داعش في كردستان والمناطق الأخرى، ولن يهنأ لنا بال حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين".

وتوجه رئيس إقليم كردستان إلى الأمم المتحدة قائلا: "نطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بتلك المجزرة كإبادة جماعية، من أجل سدِّ الطريق أمام تكرار ممارسات مماثلة".

​وتمر اليوم السبت 3 أغسطس/ آب 2019، الذكرى الخامسة للهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على قضاء سنجار والمناطق المحيطة به، وارتكابه مجزرة بحق الأكرار الإزيديين هناك، وقتل الآلاف، كما اختطف مئات النساء والأطفال.

SputnikNews

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