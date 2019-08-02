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تحذير أردني للاحتلال من تدرج مقصود في اقتحامات الأقصى

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تحذير أردني للاحتلال من تدرج مقصود في اقتحامات الأقصى تحذير أردني للاحتلال من تدرج مقصود في اقتحامات الأقصى

جى بي سي نيوز :- حذر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل مما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تدرج مقصود ومكشوف في زيادة مدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا رفضه المطلق للاقتحامات كافة والتأكيد أن الأقصى المبارك هو مكان عبادة للمسلمين فقط ولا يشاركهم به أحد. وحذر البيان الذي اصدره وزير الأوقاف اليوم الخميس، من محاولات تغيير الوضع القائم التاريخي والثابت بهدف السيطرة عليه مما يعد تدخلاً في أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين والمقدسة لديهم ومن ذلك ما قامت به بخصوص مصلى الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى المبارك والذي كررت السلطة القائمة بالاحتلال انتهاك حرمته في الآونة الاخيرة حيث اقتحمت شرطتها باب الرحمة وقامت بإخراج بعض اثاثه والتدخل في شؤونه كمكان عبادة خاص بالمسلمين، مخالفة بذلك مبادئ وقوانين وأنظمة حرية العبادة التي اقرتها الشرائع السماوية والمنظمات الدولية. وأكد البيان أن حرمة أي جزء من المسجد الاقصى المبارك كحرمة البيت الحرام في مكة المكرمة وأن أي تعدِ على جزء منه يعتبر تعدياً على كل مسلم على وجه الأرض، وأننا بدورنا كمسلمين مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب في المسجد الاقصى المبارك وإن دعوات المستوطنين والمتطرفين الصهاينة باقتحام المسجد الاقصى المبارك وباب الرحمة يستقبله كل مسلم ومؤمن بإصرار على الدعوة إلى أبناء الامة كلها سواء كانوا في الداخل الفلسطيني أو الضفة الغربية أو القدس أو أي مكان آخر في العالم ويستطيعون الوصول الى القدس والمسجد الاقصى المبارك بأن يهبوا لنصرته.
وأضاف: ونهيب بهم ان يملأوا ساحات المسجد الاقصى المبارك والصلاة فيه والرباط على أرضه الطاهرة وأننا نطالب الدول العربية ودول منظمة التعاون الاسلامي والدول المحبة للسلام في العالم بأن تضغط على السلطة القائمة بالاحتلال من أجل الكف عن تعدياتها المتكررة على مصلى باب الرحمة وعلى أي جزء من المسجد الاقصى المبارك.

جي بي سي نيوز

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