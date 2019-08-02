ويندوز يحصل على ميزة استعادة النظام سحابيًا

تخطط مايكروسوفت لتحسين طريقة إعادة تعيين أو تحديث جهاز الحاسب العامل بنظام التشغيل ويندوز 10، ويبدو أن الشركة مستعدة الآن لمنح أجهزة حواسيب ويندوز 10 والأجهزة اللوحية ميزة متاحة على أجهزة ماك منذ عام 2011.

وكشفت الشركة من خلال نسخة المعاينة 18950 من نظام ويندوز 10 أنها تختبر ميزة جديدة تسمى “التنزيل السحابي“، وهي مخصصة لإعادة تعيين نظام التشغيل عند تعطل الجهاز أو عندما يحتاج نظام التشغيل إلى إعادة التثبيت.

وتتمثل إحدى الميزات الرائعة في أجهزة حواسيب ماك بوك (MacBook) في القدرة على إعادة ضبط الجهاز عبر نسخة جديدة من نظام التشغيل ماك (macOS) من خوادم آبل، بدلاً من الاضطرار إلى تنزيلها وتثبيتها يدويًا.

وبالرغم من عدم توفر الميزة للاختبار العام بعد، إلا أنه من المحتمل أن تكون طريقة عملها مشابهة لطريقة تعامل آبل مع إعادة تثبيت (macOS)، مع خيار إعادة تثبيت (macOS) عن طريق تنزيل نسخة من السحابة.

واستخدمت مايكروسوفت مؤخرًا ميزة مشابهة لتشكيلة أجهزة (Surface)، حيث سمحت للأجهزة بالاسترداد من السحابة عن طريق تنزيل نسخة من نظام التشغيل ويندوز 10 وإعادة تثبيتها.

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وتتضمن أدوات الدعم الحالية لنظام التشغيل ويندوز من أجهزة الحاسب المحمولة، مثل دل؛ وأسوس؛ وإتش بي، عادةً على نسخة من نظام التشغيل على جزء مقسم من محرك الأقراص أو أدوات الجهة الخارجية لاستعادته من السحابة أو مفتاح (USB).

ويبدو أن مايكروسوفت تتعامل مع العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها استرداد النظام الخالي من المشاكل على أجهزة حاسب محمولة متعددة.

ومن المحتمل أن تكون هذه الميزة أساسية لجهود مايكروسوفت فيما يتعلق بأنظمة (Windows Lite) و (Windows Core).

وتشير المعلومات إلى تطوير مايكروسوفت نسخة مبسطة من نظام ويندوز 10 مشابهة لنظام التشغيل كروم (ChromeOS)، وقد تكون القدرة على استعادة هذه النسخة إلى الأجهزة دون توصيل مفتاح (USB) أساسية لبعض الأجهزة التي ستعمل بواسطة (Windows Lite).

وتحتاج مايكروسوفت إلى التأكد من حصولها على الدعم الكامل من مصنعي الأجهزة وجميع برامج تعريف العتاد المهمة حتى تعمل الميزة بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظهر هذه الميزة تدريجيًا على الأجهزة بمجرد أن تصبح جاهزة للاختبار.