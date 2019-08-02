جوجل توقف الاستماع إلى تسجيلات مساعدها في الاتحاد الأوروبي

وافقت شركة جوجل على التوقف عن الاستماع إلى تسجيلات مساعدها الصوتي (Google Assistant) لمدة ثلاثة أشهر في أوروبا، وذلك وفقًا للجهات التنظيمية الألمانية.

وقال مفوض حماية البيانات في ألمانيا في بيان: إن البلاد تقوم بالتحقيق بعد التقارير التي تفيد بأن المقاولين يستمعون إلى الصوت الذي يلتقطه مساعد جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات التعرف على الكلام.

ووفقًا للتقارير، فإن متعاقدو جوجل يستمعون سرًا إلى المحادثات المسجلة عن طريق الخطأ عبر المساعد الصوتي بواسطة منتجات، مثل ((Google Home).

ويقول بيان المفوض الألماني: إن استخدام المساعدين الصوتيين من مزودين، مثل جوجل؛ وآبل؛ وأمازون، يثبت أنه ينطوي على مخاطرة كبيرة لخصوصية المتضررين، مشيرًا إلى أن مخاوف الخصوصية لا تتعلق فقط بمالكي الأجهزة، بل بالنسبة لزوار المنازل التي تستخدم تلك الأجهزة.

وبحسب جوجل، فإنها ستتوقف عن ممارسة الاستماع إلى التسجيلات ونسخها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى أن الجهة المنظمة تنظر في هذه القضية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وواجهت الشركة رد فعل عنيف الشهر الماضي بعد تسرب ألف محادثات خاصة مسجلة عبر مساعدها الصوتي إلى منفذ الأخبار البلجيكي (VRT NWS).

وأوضح متحدث باسم جوجل أن الشركة قد تحركت بنفسها طوعًا لإيقاف هذه الممارسات مؤقتًا بعد فترة وجيزة من تسرب الصوت، وذلك بالتزامن مع تحقيقها في التسريبات.

وقال: نحن على اتصال بسلطة حماية البيانات في هامبورغ ونُقيم كيفية إجراء مراجعات صوتية ومساعدة مستخدمينا على فهم كيفية استخدام البيانات.

وأضاف “تساعد هذه المراجعات في جعل أنظمة التعرف على الصوت أكثر شمولًا للهجات المختلفة عبر اللغات، ولا نربط المقاطع الصوتية بحسابات المستخدمين أثناء عملية المراجعة، وننفذ مراجعات فقط لزهاء 0.2 في المئة من جميع المقاطع”.

يُذكر أن الجدل الدائر حول المتعاقدين البشريين قد امتد إلى شركات أخرى، حيث أبرزت التقارير الحديثة كيف يستمع متعاقدو آبل وأمازون أيضًا إلى تسجيلات لتحسين سيري وأليكسا.

وكتب المنظم الألماني في البيان أن مقدمي خدمات المساعدين الصوتيين الآخرين، بما في ذلك آبل؛ وأمازون، مدعوون إلى مراجعة سريعة لسياساتهم.