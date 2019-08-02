جميع الحجاج الأردنيين بحالة جيدة باستثناء حالتين

جى بي سي نيوز :- قال أمين عام وزارة الصحة، رئيس بعثة الحج الطبية الاردنية، الدكتور حكمت أبو الفول، ان جميع الحجاج الاردنيين في المدينة المنورة، بصحة جيدة باستثناء حالتين تعانيان من أمراض مزمنة.

واضاف أبو الفول في تصريح لوكالة الانباءالأردنية (بترا)، اليوم الخميس، ان جميع الحجاج الاردنيين الذين وصلوا الى المدينة المنورة خلال الايام الماضية، بصحة جيدة باستثناء حالتين لسيدتين تعانيان من أمراض مزمنة حيث ان إحداهما وتعاني من جلطة دماغية، أصيبت بكسر بالفخذ، وقد أكد طبيب العظام المرافق للبعثة، ضرورة إجراء عملية لها. أما حالة السيدة الأخرى فهي مسنة وتعاني من فقدان الذاكرة.

وأوضح، أنه وبعد معاينة السيدتين من قبل اطباء البعثة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ودراسة حالتيهما، تم الاتفاق بأنهما لا تستطيعان مواصلة الرحلة وتأدية مناسك الحج، حيث جرى وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، رئيس بعثات الحج الاردنية، بصورة الموقف تمهيدا لإعادتهما الى الوطن بعد إجراء العلاج اللازم. وحول البعثة الطبية، قال ابو الفول، ان حجم البعثة الطبية الاردنية لموسم حج هذا العام شهدت زيادة حيث جرى تعزيزها بكادر طبي متنقل لمتابعة حالات المرضى من الاردنيين وحجاج عرب الـ48، وارشادهم للعلاج المناسب، لافتا الى أنه ستكون في مكة المكرمة عيادتان من مستشفى المقاصد الخيرية التابعة لوزارة الاوقاف اضافة الى طبيبين من جمعية مخيم الوحدات، مهمتهما متابعة المرضى على مدار الساعة.

من جهته قال مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية، الدكتور علي السعد، ان إدارة المستشفى وفرت كادرا طبيا مؤهلا لمساندة الكوادر الموجودة في الميدان، لافتا الى انه تم توفير اطباء باطنية واسرة وامراض سارية ومعدية اضافة الى ممرض قانوني.

واشار الى ان الكادر قام بعدد من الجولات الميدانية لتفقد الحجاج الاردنيين وحجاج عرب48، وتم الاطمئنان عليهم وتقديم التوجيهات والإرشادات والنصائح المناسبة لهم.