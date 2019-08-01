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"أنصار الله" تعلن قصف قوات يمنية بستة صواريخ

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"أنصار الله" تعلن قصف قوات يمنية بستة صواريخ "أنصار الله" تعلن قصف قوات يمنية بستة صواريخ

القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري، أن الجماعة أطلقت 4 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال 1" (مداه 3 كم)، على تجمعات عسكرية يمنية قبالة أبواب الحديد في عسير، خلفت خسائر في صفوفها.

في سياق متصل، وعلى مقربة من الحدود اليمنية ، ذكرت "المسيرة" أن "أنصار الله" استهدفت بصاروخ محلي نوع "زلزال 1" تجمعات للجيش اليمني في معسكر طيبة الاسم بمديرية برط العنان غرب الجوف قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأشارت إلى مقتل وإصابة جنود من الجيش اليمني بقصف "أنصار الله" تجمعات بصاروخ محلي مماثل في منطقة الصوح التابعة لمديرية كتاف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية والمحاذية لقطاع نجران.

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