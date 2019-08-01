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عرض الصيف: إصدار جديد من هاتف Huawei P30 Pro مع 128 جيجابايت

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عرض الصيف: إصدار جديد من هاتف Huawei P30 Pro مع 128 جيجابايت عرض الصيف: إصدار جديد من هاتف Huawei P30 Pro مع 128 جيجابايت

أطلقت شركة هواوي هاتف Huawei P30 Pro، الحائز على لقب أفضل هاتف ذكي للصور من جوائز TIPA 2019، مع إصدار جديد بسعة 128 جيجابايت.

ويشمل عرض الصيف من هواوي هاتف Huawei P30 Pro بلون الكريستال اللامع (Breathing Crystal) وسعة تخزين 128 جيجابايت, إلى جانب هاتف Huawei P30 Pro باللون الأزرق البنفسجي (Aurora Blue) بسعة تخزين 256 جيجابايت؛ وهاتف Huawei P30 Pro بلون شروق الشمس العنبري (Amber Sunrise) وسعة تخزين 512 جيجابايت.

وتساعد مساحة التخزين الأكبر على التقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو، وتشغيل وتحميل الأغاني والأفلام المفضلة لديك، والحفاظ على وثائق العمل الكبيرة، وجداول البيانات والعروض التقديمية. إلى جانب تطبيقات المحمول التي تتطلب مساحة كبيرة.

وزودت هواوي هاتف Huawei P30 Pro بكاميرا رباعية العدسة من لايكا ومستشعر (SuperSpectrum) الذي يتيح وصول إضاءة أكثر بنسبة 40 في المئة إلى جهاز الاستشعار حتى تحصل على صور واضحة ومفصلة للغاية حتى في الليل.

بالإضافة إلى إمكانات تكبير لم يسبق لها مثيل في صناعة الهاتف المحمول بقدرة تكبير بصري 5X وقدرة تكبير هجين 10X وقدرة تكبير رقمي 50X، ناهيك عن وضع تصوير الفيديو المزدوج الجديد لتسجيل مقاطع لمشهد واحد في نفس الوقت بزاوية واسعة وزاوية مقربة مع تحكم بمستوى التقريب.

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ويبدأ بيع عرض الصيف من هواوي من تاريخ 1 أغسطس حتى 10 أغسطس 2019، ويبلغ سعر هاتف Huawei P30 Pro بلون الكريستال اللامع بالإصدار الجديد 128 جيجابايت 209.9 دينار كويتي.

أما سعر هاتف Huawei P30 Pro باللون الأزرق البنفسجي والكريستال اللامع بسعة تخزين 256 جيجابايت فيبلغ 239.90 دينار كويتي، بينما يبلغ سعر الهاتف بلون شروق الشمس العنبري 299.9 دينار كويتي.

ويحصل المشتري بشكل مجاني على بنك طاقة من هواوي (SuperCharge) بقدرة 40 واط، مع شاحن لاسلكي؛ وشاحن سيارة بقدرة 40 واط، بالإضافة إلى بطاقة خدمة كبار الشخصيات مجاناً.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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