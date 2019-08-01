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سفارة السعودية في إثيوبيا تبدأ منح تأشيرات العمالة المنزلية

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سفارة السعودية في إثيوبيا تبدأ منح تأشيرات العمالة المنزلية سفارة السعودية في إثيوبيا تبدأ منح تأشيرات العمالة المنزلية

الرياض- مباشر: أعلنت سفارة المملكة العربية لدى إثيوبيا البدء في منح تأشيرات العمل للعمالة الإثيوبية اعتباراً من 29 يوليو / تموز 2019.

 وأوضحت السفارة، بحسب ما نشره مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تنفيذ تأشيرات العمل سيتم عبر نظام "مساند" فقط، والذي تم الاتفاق على العمل به بين البلدين لتسهيل منح التأشيرات تحت إشراف الجهات المعنية المختصة في المملكة وإثيوبيا.

وجمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، في وقت سابق اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية؛ نتيجة إصرار الطرف الإثيوبي على العقود الورقية اليدوية بدلاً من الإلكترونية وفرض رسوم 90 دولاراً على العقد.

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