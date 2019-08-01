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تدشين خدمة الجيل الخامس في مكة والمشاعر المقدسة

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تدشين خدمة الجيل الخامس في مكة والمشاعر المقدسة تدشين خدمة الجيل الخامس في مكة والمشاعر المقدسة

الرياض – مباشر: دشن أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، خدمة الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووفقاً لما نشرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تم تدشين المرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكي"؛ والتي تهدف لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن في موسم حج 1440 هـ.

وقال الأمير خالد الفيصل، إنه بعد وعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بأن تكون مكة وجدة والطائف مدناً ذكية عام 2022، اليوم تم إطلاق الخطوات الأولى لتكون منطقة مكة المكرمة ذكية.

وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شرحاً عن خطة الوزارة خلال موسم حج 1440 في مكة والمشاعر.

وشملت الخطة استحداث 37 محطة للجيل الخامس موزعة على المنطقة المركزية والمشاعر، ومنصات تدريب تطوعية تساهم في خدمة الحجاج، وتطبيقات للهواتف الذكية تسهل على الحجاج رحلتهم الإيمانية.

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