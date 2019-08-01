أرباح "رعاية" تتراجع 31.8% بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 31.8 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الخميس، انخفض صافي الأرباح إلى 13.82 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح قيمتها 20.26 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت "رعاية" في بيانها، إن تراجع صافي الأرباح يرجع بشكل رئيسي لعدة أسباب؛ أبرزها: انخفاض الإيرادات؛ نتيجة تراجع عدد المرضى لمستشفيات الشركة، وخاصة مرضى عقد الإصابات المهنية مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعقد وزارة الصحة.

وأضافت أن تراجع صافي الربح يعود كذلك، إلى تراجع هامش الربح الإجمالي؛ بسبب انخفاض إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى تأثير التكاليف الثابتة على هامش الربح، وبسبب زيادة مصروف الزكاة لارتفاع الوعاء الزكوي.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "رعاية" 53.93 بالمائة مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 29.99 مليون ريال.

وحققت "رعاية" صافي أرباح بالنصف الأول من العام 2019 بقيمة 43.8 مليون ريال، مقارنة بـ 45.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض 4.5 بالمائة.

ورفعت الشركة صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17.1 بالمائة على أساس سنوي إلى 29.99 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح قيمتها 25.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وأنهى السهم تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.75 بالمائة لمستوى 53.40 ريالا.

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