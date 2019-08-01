"الخضري" تحدد موعدا جديدا لنشر نتائجها المالية عن الفترات السابقة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية، لعام 2018، والربع الأول من عام 2019، خلال الفترة الزمنية المتوقعة سابقا.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم نشر النتائج المالية للعام 2018 قبل نهاية شهر أغسطس / آب 2019.

وتوقعت الشركة نشر نتائجها المالية للربع الأول من 2019، قبل منتصف شهر سبتمبر / أيلول 2019، وذلك بعد نشر نتائجها المالية للعام الماضي.

ونوهت الشركة، إلى أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية، في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر ـ إن وجد ـ في حينه.

كما أكدت على أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترات السابقة، إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وبينت الشركة، أنه سوف يستمر تعليق أسهم الشركة عن التداول، وفقا لقواعد الإدراج.

وأوضحت "الخضري" أن معالجة الخسائر المتراكمة تتطلب تنفيذ خطة عمل وإعادة هيكلة مالية عملية مبنية على أسس سليمة، والتي بدونها ربما تكون قابلية الشركة للاستمرار موضع شك.

وتابعت: "لذا فإن الإدارة تعمل بجد منذ شهر مارس 2019 لبلورة هذه الخطة بالاستعانة بخدمات أحد الشركات الاستشارية العالمية من ذوي السمعة المهنية العالية بالإضافة إلى شركة استشارات قانونية".

وترى إدارة الشركة أنه من مصلحة المساهمين التأكد من كون هذه الخطة جزءاً أساسياً من ما يجب تقديمه إلى مراجعي الحسابات لاستكمال مراجعته لحسابات العام، والحصول على رأي خال من التحفظات من قبل المدقق.

وقالت إنه يتم اتباع نهج حصيف يتطلب الكثير من الوقت في اختبار وتقييم الافتراضات المستخدمة في خطة العمل وإعادة الهيكلة المالية بشكل متكرر، مع الأخذ في الاعتبار الخيارات المتعددة المتاحة لمعالجة الخسائر المتراكمة واحتياجات السيولة لتحقيق النمو المتوقع في الخطة.

وأكدت الشركة على أن العمل على الخطة وصل إلى مرحلة اللمسات الأخيرة.

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