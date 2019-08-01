"جزيرة تكافل" تعين "فالكم" مستشارا ماليا لإدارة الاندماج مع "سوليدرتي"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن تعيين شركة فالكم للخدمات المالية (فالكم) مستشاراً مالياً لها في عملية الاندماج المقترحة، مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنه تم تعيين (فالكم) مستشاراً مالياً، بدلاً من شركة الجزيرة للأسواق المالية ( الجزيرة كابيتال)، وذلك تطبيقاً لمبدأ الاستقلالية.

وأشارت إلى أنها ستستمر بإعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة حسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وأعلنت كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، في يونيو / حزيران الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

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