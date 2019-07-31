مؤسسة النقد العربي السعودي تخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بـ0.25%

الرياض - مباشر: قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس.

وأفادت المؤسسة السعودية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.

وأكدت "ساما"، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً.

وأوضحت، أن القرار يهدف إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي. ​

جاء ذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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