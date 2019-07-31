سوق الأسهم السعودي يتراجع 1% خلال شهر يوليو

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي بنسبة 1 في المئة خلال شهر يوليو/تموز المنتهي، اليوم الأربعاء.

وهبط المؤشر العام للسوق السعودي، بنهاية تعاملات اليوم، لمستوى 8732.6 نقطة، فاقداً 89.14 نقطة خلال شهر يوليو، مقارنة بمستوى عند 8821.8 نقطة في شهر يونيو / حزيران الماضي.

ووفقاً لبيانات سوق الأسهم السعودي، تراجع حجم التداولات بنسبة تقارب الـ6 في المئة، ليسجل 2.528 مليار سهم في شهر يوليو، مقارنة بـ2.689 مليار سهم في يونيو السابق له.

كما هبطت قيمة التداولات خلال الشهر المنقضي اليوم، بنسبة 12.9 في المئة، لتسجل 65.156 مليار ريال، مقارنة بـ74.796 مليار ريال في الشهر السابق له.

وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد غلب اللون الأخضر على 15 قطاعاً في السوق السعودي، بقيادة تجزئة الأغذية، والذي راتفع بنسبة 8.5 في المئة، تلاه التطبيقات بزيادة 7.3 في المئة، ثم الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 5.1 في المئة.

في حين تراجعت 6 قطاعات خلال شهر يوليو، يتصدرهم الإعلام بخسائر بلغت 4.2 في المئة.

وتباين أداء القطاعات الرئيسية بالسوق السعودي، حيث ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بمقدار 3.8 في المئة، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسب 2.8 و1.8 في المئة على التوالي.

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