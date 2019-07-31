نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من الأحداث والأخبار، اليوم الأربعاء، من بينها ارتفاع الإنفاق الحكومي بالربع الثاني من ميزانية الدولة لعام 2019، وإعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تخصيص صالة لحجاج مبادرة طريق مكة.

وعلى جانب سوق الأسهم، شهد السوق السعودي- تداول وافد جديد على مستوى الإدراجات ببدء التداول على سهم شركة عطاء التعليمية، وغلب الارتفاع على الأرباح الفصلية للشركات التي أعلنت اليوم وفي مقدمتها البنوك، وتقدمت "مجموعة السريع" بطلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية، وأخيرا أنهى المؤشر العام للبورصة السعودية جلسة اليوم بتراجع هامشي.

ويرصد "مباشر" أبرز قرارات سوق الأسهم والاقتصاد المحلي في سياق التقرير التالي:

إنفاق الحكومة السعودية يرتفع 76.7 مليار ريال بالربع الثاني

مسح.. 509.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين بالسعودية بالنصف الأول 2019

ودائع المصارف السعودية ترتفع لـ1.67 تريليون ريال في يونيو

الطيران المدني السعودية: تخصيص صالة لحجاج مبادرة طريق مكة

تقرير: الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل متوسط

تقرير: نشاط طفيف للاكتتابات بالخليج في الربع الثاني بقيادة السعودية

تقرير يتوقع صدارة السعودية عمليات الاندماج والاستحواذ بالخليج خلال 2019

سوق الأسهم:

دخل العمليات يصعد بأرباح "الأهلي" 24% في الربع الثاني

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم عطاء التعليمية بالسوق السعودي

أرباح بنك الجزيرة ترتفع 3% بالربع الثاني من 2019

قطاع الأعمال يصعد بأرباح "مهارة" 25% في الربع الثاني

3 عوامل ترفع أرباح "متطورة" 16% بالربع الثاني

"الخدمات الأرضية" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الأول

"مجموعة السريع" تتقدم بطلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق السعودية

سهم "مهارة" بأعلى مستوياته منذ الإدراج بعد النتائج المالية

"نادك" توقّع اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية..والتشغيل التجاري 2020

أرباح "سامبا" الفصلية تتراجع 24.7% بالربع الثاني..ومليارا ريال بالنصف الأول

قطاع الموانئ يرفع أرباح "سيسكو" 77.5% بالربع الثاني

بنك البلاد يصعد بأرباحه 15% في الربع الثاني من 2019

المبيعات تصعد بأرباح "العبداللطيف" 45% بالربع الثاني

تراجع هامشي لسوق الأسهم السعودية وسط تباين أداء القطاعات