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بنك البلاد يصعد بأرباحه 15% في الربع الثاني من 2019

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الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح بنك البلاد بنسبة 14.67 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح 6.94 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للبنك على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 304.9 مليون ريال، مقابل 265.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا البنك نمو صافي الأرباح إلى ارتفاع دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية.

وأشار إلى أنه في المقابل، انخفض دخل العمليات الأخرى، ودخل أتعاب وعمولات، وتوزيعات أرباح، ومكاسب تحويل عملات أجنبية، ومكاسب الاستثمارات.

ونوه البنك إلى أن مصاريف العمليات ارتفعت نتيجة ارتفاع الاستهلاكات، ومصاريف الرواتب، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومخصص انخفاض التمويل.

وارتفعت أرباح البنك، بالنصف الأول من عام 2019 إلى 590 مليون ريال مقابل 512 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 15.23 بالمائة.

وصعدت أرباح البنك 23.58 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019، إلى 316.5 مليون ريال، مقابل 256.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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