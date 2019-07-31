قطاع الموانئ يرفع أرباح "سيسكو" 77.5% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: رفعت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) صافي أرباحها خلال الربع الثاني لعام 2019 بنسبة 77.5 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الأرباح 21.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 12 مليون أرباحا في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت الشركة، إن السبب الرئيسي للتحسن في صافي يرجع إلى الزيادة في إيرادات قطاع الموانئ؛ نتيجة زيادة حجم الحاويات المناولة وتغير تعرفة التفتيش الجمركي.

وتابعت: إلى جانب التحسن في نتائج الشركات الزميلة، ووجود إيرادات من ودائع المرابحة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "سيسكو" 26.04 بالمائة؛ مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 16.9 مليون ريال.

وقفزت أرباح "سيسكو" 203.2 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، إلى 38.2 مليون ريال، مقابل 12.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتضاعف صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من 2019 بواقع 28 مرة مقارنة إلى نحو 16.9 مليون ريال، مقارنة مع 600 ألف ريال صافي ربح الفترة المماثلة من العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.8 بالمائة، لمستوى 16.20 ريالا.

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