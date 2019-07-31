ودائع المصارف السعودية ترتفع لـ1.67 تريليون ريال في يونيو

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجلت المصارف السعودية خلال شهر يونيو/ حزيران مستوى قياسي في حجم الودائع، لتبلغ 1.667 تريليون ريال، بزيادة 63.3 مليار ريال على أساس سنوي.

وبحسب رصد لـ "مباشر"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت الودائع نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.9 بالمائة لتصل لأعلى مستوياتها في عام، مقارنة بنحو 1.614 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بدعم من ودائع الأفراد والشركات بشكل أساسي، التي نمت بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، لتشكل مانسبته 58.1 بالمائة من إجمالي الودائع.

وارتفعت الودائع بنسبة 0.47 بالمائة بما يعادل 7.96 مليار ريال على أساس شهري، بعد تسجيلها نحو 1.669 تريليون ريال مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.

وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية يونيو نحو 1.069 تريليون ريال، مشكلة نحو 63.75 بالمائة من إجمالي الودائع بنهاية الفترة.

وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 975.951 مليار ريال تعادل 91.2 بالمائة من الودائع تحت الطلب، بينما تشكل ودائع للهيئات الحكومية البالغة نحو 93.419 مليار ريال، تشكل 8.73 بالمائة فقط من ودائع تحت الطلب.

أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف، فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 25.8 بالمائة من الودائع لدى المصارف والبالغة 433.333 مليار ريال، منقسمة الى ودائع شركات وأفراد بنحو 257.255 مليار ريال، وودائع للهيئات الحكومية لتصل الى 176.078 مليار ريال.

وعلى صعيد النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية، والتي تسمى بودائع أخرى شبه نقدية، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وارتفعت الودائع شبه النقدية إلى 174.877 مليار ريال بعد أن كانت في مايو الماضين نحو 173.18 مليار ريال، لتعادل 10.43 بالمائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية يونيو الماضي.

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