أخبار عاجلة

الفلبين: اعتقال اردني بتهمة الانتماء للقاعدة -
جنرال سوداني سابق: القبض على جنود من الدعم السريع رسالة من الجيش للشعب -
مصر... قناة السويس تسجل رقما قياسيا في معدل العبور اليومي -
أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة -
غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص" -
الحكيم في بيتك | فيه موانع لزراعة الأسنان؟ اعرف من الحكيم في بيتك -
اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري -
رسمياً.. الولايات المتحدة تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا -
مسؤول ألماني يؤيد مهمة أوروبية لحماية الملاحة بالخليج -
أرباح وإيرادات "إكسون موبيل" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ودائع المصارف السعودية ترتفع لـ1.67 تريليون ريال في يونيو

Google+ Print

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجلت المصارف خلال شهر يونيو/ حزيران مستوى قياسي في حجم الودائع، لتبلغ 1.667 تريليون ريال، بزيادة 63.3 مليار ريال على أساس سنوي.

وبحسب رصد لـ "مباشر"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت الودائع نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.9 بالمائة لتصل لأعلى مستوياتها في عام، مقارنة بنحو 1.614 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بدعم من ودائع الأفراد والشركات بشكل أساسي، التي نمت بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، لتشكل مانسبته 58.1 بالمائة من إجمالي الودائع.

وارتفعت الودائع بنسبة 0.47 بالمائة بما يعادل 7.96 مليار ريال على أساس شهري، بعد تسجيلها نحو 1.669 تريليون ريال مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي.

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.

وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية  يونيو نحو 1.069 تريليون ريال، مشكلة نحو 63.75 بالمائة من إجمالي الودائع بنهاية الفترة.

وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 975.951 مليار ريال تعادل 91.2 بالمائة من الودائع تحت الطلب، بينما تشكل ودائع للهيئات الحكومية البالغة نحو 93.419 مليار ريال، تشكل 8.73 بالمائة فقط من ودائع تحت الطلب.

أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف، فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 25.8 بالمائة من الودائع لدى المصارف والبالغة 433.333  مليار ريال، منقسمة الى ودائع شركات وأفراد بنحو 257.255 مليار ريال، وودائع للهيئات الحكومية لتصل الى 176.078 مليار ريال.

وعلى صعيد النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية، والتي تسمى بودائع أخرى شبه نقدية، وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وارتفعت الودائع شبه النقدية إلى 174.877 مليار ريال بعد أن كانت في مايو الماضين نحو  173.18 مليار ريال، لتعادل 10.43 بالمائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية يونيو الماضي.

ترشيحات:

إنفاق الحكومة السعودية يرتفع 76.7 مليار ريال بالربع الثاني

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود لشهر أغسطس 2019

تقرير: الاقتصاد السعودي ينمو بمعدل متوسط

مسح.. 509.5 مليار ريال إنفاق المستهلكين بالسعودية بالنصف الأول 2019

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

السعودية تعتمد لائحة اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية المحدثة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة

أنصار الله تعلن تفاصيل "بركان 3" الذي قصف عمق السعودية لأول مرة

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا