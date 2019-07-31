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تعليق ناري من خامنئي على إعدام "ناشطين" في البحرين

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تعليق ناري من خامنئي على إعدام "ناشطين" في البحرين تعليق ناري من خامنئي على إعدام "ناشطين" في البحرين

وقال خامنئي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "إرادة الشعب ستنتصر في البحرين بعد احتجاجات أعقبت إعدام ناشطين بحرينيين"، وذلك حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.

​وكانت السلطات البحرينية أعلنت السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان نشرته عبر موقعها، إن أحكام الإعدام التي نفذتها السبت بحق ثلاثة مدانين بـ"الإرهاب" وقتل إمام مسجد استوفت "كافة معايير العدالة".

وقالت "ردا على البيان الصادر عن مقررة الأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، بالإضافة إلى الادعاءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام على ثلاثة أفراد أدينوا بالقتل، تؤكد الوزارة على أن تنفيذ أحكام الإعدام في المحكوم عليهم جاء نفاذا للحكم الجنائي النهائي الصادر ضدهم فيما نسب إليهم بارتكاب جرائم القتل بالاضافة الى جرائم أخرى".

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