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آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها
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الجمعة 02 أغسطس 2019 01:53 مساءً
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا
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الجمعة 02 أغسطس 2019 01:53 مساءً
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟
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الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
الحكيم في بيتك | لو قررت تبطل سجاير..هل هتواجه أعراض إنسحاب زي مدمن المخدرات؟
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الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
الحكيم في بيتك | شوف إزاي عيادات وزارة الصحة ممكن تساعدك تبطل تدخين
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الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
الحكيم في بيتك | تفتكروا حجر الشيشة أشد خطورة من السجاير ولا ده كلام قهاوي؟
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الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
الحكيم في بيتك | الناس بتدخن ليه رغم الأضرار؟.. شوف رأي الناس
-
الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
الحكيم في بيتك | التدخين مرض ولا مجرد عادة سيئة؟ ..اعرف من الحكيم في بيتك
-
الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
الحكيم في بيتك | اعرف إزاي تبطل تدخين من غير ما ترجع له أبدا
-
الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
الحكيم في بيتك | اعرف أضرار التدخين والأمراض اللي بتسببها!
-
الجمعة 02 أغسطس 2019 01:51 مساءً
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الأخبار - اليونان تتهم تركيا بتهديد الأمن في شرق المتوسط بالتنقيب عن النفط قبالة قبرص
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DMC
الأربعاء 31 يوليو 2019 01:19 مساءً
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