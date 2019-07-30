أخبار عاجلة

تراجع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بعد قرار التعريفات الأمريكية -
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري -
أول ولادة بالتلقيح الاصطناعي لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية -
رئيس وفد المعارضة: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب غير محدد بأجل -
"جولدمان ساكس" يرفع احتمالات خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة باجتماع سبتمبر -
عملة النرويج تتجه لأسوأ أداء أسبوعي في 2019 -
اليوان الصيني يتراجع قرب أدنى مستوى بتاريخه في التعاملات الخارجية -
إحدى الدول المقاطعة تعلن رسميا إجراء محاولات لإعادة العلاقات مع قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. ON Sport

أحمد شوبير: من حقك أن تختلف مع أي شخص.. ولكن عليك أن تحترمه

Google+ Print
مواضيع متعلقة
رؤية أحمد عطا وأيمن جلبيرتو للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

رؤية أحمد عطا وأيمن جلبيرتو للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

أيمن جلبيرتو: كل الدلائل تشير إلى رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

أيمن جلبيرتو: كل الدلائل تشير إلى رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

أحمد عطا: ميسي الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ويستحقها

أحمد عطا: ميسي الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ويستحقها

حمادة صدقي: راض عن تجربتي مع الجونة ولم أجد التقدير المناسب

حمادة صدقي: راض عن تجربتي مع الجونة ولم أجد التقدير المناسب