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صحيفة: إسرائيل توجه رسالة "غير مباشرة" إلى الديوان الملكي السعودي

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© AP Photo / Yoan Valat, Pool,

وقال جاكي حوجي، المحلل السياسي للشؤون العربية للصحيفة، إن "لقاء نتنياهو المباشر بمحمد السعود، يعني توجيه رسالة إلى القصر ألا تستهدفه أو يتم إيذاؤه".

وكان محمد سعود، ضمن وفد من الصحفيين العرب زار مؤخرا الدولة العبرية بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتعرض في هذا السياق لانتقادات شديدة اللهجة في العالم العربي والإسلامي.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة القدس، واستدعت آخرين بتهمة الاعتداء على المدون السعودي أثناء زيارته إلى المسجد الأقصى المبارك.

​ولم تعلق المملكة العربية  رسميا على تقارير زيارة الإعلامي السعودي محمد سعود إلى إسرائيل، ولم تتمكن وكالة "سبوتنيك"، من التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأنباء.

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