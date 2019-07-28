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العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن

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العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن

جي بي سي نيوز:- قامت الجمارك العراقية على حدود الكرامة طريبيل الحدودية بإعادة إرسالية خشب مخالفة لضوابط الاستيراد.

وفي التفاصيل أعلنت السلطة الجمركية في جمرك طريبيل عن إعادة اصدار ارسالية خشب روسي المنشأ للجانب الاردني لنفاذ الكميات الخاصة بموافقات الإدخال للبضاعة المسموح باستيرادها في اجازة الاستيراد ويعد ذلك مخالف لضوابط وتعليمات الاستيراد.

و قالت الهيئة العامة للجمارك في بيان لها، ان الأرسالية تتكون من (٤) شاحنات محملة بالخشب. وان اعادة الأصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة لديها وحسب قانونها المنافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ (المعدل).

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في كافة مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد.

جي بي سي نيوز

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