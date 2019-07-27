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الحوثيون يتهمون "وفد الرياض" بعرقلة تنفيذ اتفاق الأسرى

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الحوثيون يتهمون "وفد الرياض" بعرقلة تنفيذ اتفاق الأسرى الحوثيون يتهمون "وفد الرياض" بعرقلة تنفيذ اتفاق الأسرى

ونقل موقع "أنصار الله" عن المرتضى قوله: "منذ أن بدأنا في التفاوض مع قوى العدوان ومرتزقتهم على ملف الأسرى عبر الأمم المتحدة كنا نحن السباقين في كل محطة.. فقد وقعنا على الاتفاق في الوقت الذي حددته الأمم المتحدة بدون تأخير، بينما الطرف الآخر تأخر لمدة أسبوعين".

وأضاف المرتضى:

في السويد قدمنا كل الكشوفات والبيانات المطلوبة في الوقت المحدد وبالطريقة المحددة في بنود الاتفاق، بينما الطرف الآخر تأخر لمدة يومين رغم ضيق الوقت حينها. ثم قدم كشوفات سيئة أكدت لنا ضعفهم واستهتارهم بأسراهم.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلنت، أمس الجمعة، إلحاق خسائر بالجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بقصف استهدف معسكرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 2 "مداه 15 كيلو مترا وعدد من صواريخ الكاتيوشا، تجمعات للجيش في معسكر مديرية مكيراس شرق البيضاء.

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