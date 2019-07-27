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منع "داعية" مصري من دخول تونس عقب ما قاله في حق السبسي

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ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم التونسية إياد الدهماني: "رئيس الحكومة قرر منع المدعو وجدي غنيم، من دخول التراب التونسي مستقبلا على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".

© REUTERS / Handout .

وتابع الدهماني أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي".

وكان الداعية المصري قد تهجم بشدة في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك" على الرئيس السبسي، قائلا إنه "عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته".

وفي أغسطس/أب من العام 2017، نشر غنيم تدوينة "كفر فيها الرئيس التونسي الراحل بسبب دعوته إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث".

ويحاكم القضاء المصري غنيم في قضايا عنف، وقعت بعد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأصدر ضده أحكاما بالسجن والإعدام.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح الخميس الماضي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة عن عمر ناهز 92 عاما.

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