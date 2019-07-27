أخبار عاجلة

ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر -
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت" -
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن -
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية -
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا -
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم -
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا -
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب -
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك -
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أول إجراء من سلطنة عمان بشأن التوتر مع إيران في المنطقة

Google+ Print
أول إجراء من سلطنة عمان بشأن التوتر مع إيران في المنطقة أول إجراء من سلطنة عمان بشأن التوتر مع إيران في المنطقة

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صباح اليوم السبت، إن "ابن علوي وصل إلى طهران وسوف يلتقي خلال الزيارة مع معالي جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيرانية حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا".

​وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة التي ترفع العلم البريطاني ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على "تويتر": "سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي

تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين

تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدمير مركز لقيادة التحالف في نجران

"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدمير مركز لقيادة التحالف في نجران