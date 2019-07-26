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ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر
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الأحد 28 يوليو 2019 10:58 صباحاً
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"
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الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن
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الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية
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الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:49 صباحاً
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
الإخواني الهارب بتركيا أمير بسام يفضح الأمين العام للجماعة محمود حسين وقيادات أخرى في تسريب صوتي
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 26 يوليو 2019 11:56 مساءً
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