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وزير الطاقة السعودي: محادثات "أرامكو" لشراء حصة في شركة "ريلاينس" لم تتوقف

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© AP Photo / John Moore

وقال الفالح لـ"رويترز" في مقابلة اليوم الخميس "الشركتان، أرامكو وريلاينس، تجريان محادثات مفعمة بالكثير من المساعي الطيبة والنوايا الحسنة".

وتدير "ريلاينس إندستريز"، التي يسيطر عليها موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، أكبر مجمع تكرير في العالم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.4 مليون برميل يوميا في جامناجار غربي الهند.

وتخطط شركة أرامكو المملوكة للدولة، أكبر منتج للنفط في العالم، لتعزيز الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات للوصول لأسواق جديدة لخامها في ظل تباطؤ الطلب على النفط في الآونة الأخيرة.

ففي العام الماضي، تحالفت أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع شركات تكرير هندية تديرها الدولة في خطة لبناء مصفاة بطاقة تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

غير أن الخطة تواجه تأخيرات نظرا لرفض مزارعين التنازل عن أراضيهم ما اضطر حكومة ولاية ماهاراشترا لإيجاد موقع جديد.

وقال برادان في تغريدة على تويتر بعد لقائه مع الفالح إن بلاده دعت للمساعدة في تكوين احتياطياتها الاستراتيجية من النفط.

وطلب برادان من السعودية مواصلة ضمان التوازن في أسواق النفط وعبر عن مخاوف بشأن الاضطرابات في مضيق هرمز التي من شأنها التأثير على حركة ناقلات الخام والغاز.

والسعودية ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق.

وقال الفالح إن المملكة ستورد المزيد من النفط إلى الهند إذا لزم الأمر. وكانت نيودلهي قد علقت مشترياتها من النفط الإيراني منذ مايو أيار تحت ضغوط من العقوبات الأمريكية التي تستهدف البرنامج النووي لطهران.

SputnikNews

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