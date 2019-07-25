مصدر تونسي: الانتخابات البرلمانية لن تتأثر بوفاة السبسي

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الراحل كان قد دعى بالفعل لإجراء الانتخابات وفق الإجراءات المتبعة، وبدأ تلقي أوراق الترشح بالفعل منذ يومين، وسيستمر تلقي أوراق الترشح حتى 29 تموز/ يوليو الجاري دون تغيير، وستجري كافة مراحل الانتخابات وفق ما هو مقرر حتى التصويت في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل دون تغيير.

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وأضاف المصدر "وفق الدستور ستسند مهام رئيس الجمهورية الراحل لرئيس البرلمان الحالي السيد محمد الناصر، وستنتقل لرئيس البرلمان المقبل تلقائيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الأول/ نوفمبر المقبل، والواضح أن المسافة بين انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة قصيرة للغاية".

وأكد المصدر "الانتخابات المقبلة هي تتويج لمسار الانتقال الديموقراطي الذي انتهجته تونس قبل أعوام، وتعد الانتخابات القادمة هي الأهم لأنها سترتب أوضاع مرحلة ممتدة قادمة وستعني نجاح عملية الانتقال الديموقراطي في تونس".

وأعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت في تلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية في تونس، والتي ستجري في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما يعقبها انتخابات الرئاسة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.