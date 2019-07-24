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السراج يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

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السراج يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب السراج يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

طرابلس – سبوتنيك. وقالت حكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي على صفحتها الرسمية فيسبوك إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التقى أمس الثلاثاء في تونس مع جوشوا هاريس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا"، مشيرة إلى أن "الجانبين تناولا خلال الاجتماع التعاون في مكافحة الإرهاب، ومواصلة التنسيق في ملاحقة فلوله وإلى أن يتم القضاء عليه، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا الجانب".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وأكد السراج خلال الاجتماع على "موقف حكومة الوفاق الوطني الراسخ في مواجهة الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس حماية للسكان ودفاعا عن مدنية الدولة وإلى أن يتم دحره". وفقا للبيان. 

وأوضحت حكومة الوفاق الليبية أن "القائم بالأعمال الأمريكي أكد على حرص الولايات المتحدة على الإنهاء الفوري للقتال وأن يعود الليبيين إلى المسار السياسي".

SputnikNews

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