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نون توصل طلباتها عبر سيارات بدون سائق

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نون توصل طلباتها عبر سيارات بدون سائق نون توصل طلباتها عبر سيارات بدون سائق

أعلنت منصة نون (noon) عن شراكتها مع شركة التكنولوجيا الصينية المتخصصة في الأبحاث والتطوير وإنتاج المركبات ذاتية التحكم والقيادة نيوليكس (Neolix) لتجربة مركبات التوصيل بدون سائق المصممة لجعل عمليات التسليم أكثر سلاسة.

ويمثل رفع مستوى التكنولوجيا في المنطقة جزءًا من القيم الأساسية لنون، بحيث تُعد هذه الشراكة مع نيوليكس بمثابة الخطوة التالية في ابتكارات مجال التوصيل.

وقد وقع محمد العبار، مؤسس نون، مذكرة تفاهم مع نيوليكس هويتونغ للتكنولوجيا في بكين، لتقديم سيارات التوصيل المستقلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية .

وتُشكل هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها تكنولوجيا مماثلة في المنطقة، وقال العبار: إن تقديم تكنولوجيا جديدة في المنطقة من شأنها تحسين تجربة التجارة الإلكترونية للعملاء هو أمر يثير حماسنا بشكل لا يصدق، وتفخر نون بتشغيل شاحنات التوصيل بدون سائق إلى شوارع مدننا.

وأضاف “نحن نتطلع إلى تقديم ابتكارات مماثلة خلال الأشهر المقبلة، ونحن أمة طموحة وموهوبة، وأتمنى أن يلهم هذا شبابنا المهتمين بالتكنولوجيا ليكون لهم أحلام كبيرة يحققوها لأن كل شيء ممكن تحقيقه في منطقتنا”.

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وتعمل تكنولوجيا المركبات المستقلة على تطوير طريقة توصيل الشركات للمنتجات والخدمات للمستهلكين عالمياً، وأصبحت هذه التكنولوجيا متوفرة في المنطقة بمساعدة نون ونيوليكس.

وتُجرب نون خلال الأسابيع المقبلة السيارات المستقلة لإتمام عمليات التوصيل في المناطق الرئيسية في أبو ظبي ودبي.

ومن المفترض تخصيص هذه الشاحنات لتناسب ظروف الطقس في المنطقة، ودمجها بسلاسة مع عمليات نون اللوجستية.

وتسعى نون – بعد أن أسست خدمات لوجستية وسلسلة توريد في المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة العربية وجمهورية العربية – لجعل عمليات التسليم أكثر سلاسة عن طريق تقديم تجربة تسوق مثالية للعملاء في المنطقة.

وبالإضافة إلى أن خدماتها موثوقة وسريعة، فإن بإمكان تكنولوجيا السيارات بدون سائق تقليل تكاليف التسليم بنسبة تصل إلى 90 في المئة.

وتعزز هذه الشراكة بين نيوليكس ونون التزام الأخيرة بتقديم أفضل التقنيات والحلول لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

وتعتبر نون منصة تجارة إلكترونية رقمية تستخدم إمكانيات التكنولوجيا المحلية، كما أنها قامت ببناء قدرات محلية في السوق والتوريدات والخدمات اللوجيستية وكذلك طرق الدفع.

وتعد نون العملاء بإضافة المزيد من الخيارات وأسعار في المتناول والراحة على مستوى مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات؛ والأزياء؛ والجمال؛ ومنتجات الأطفال؛ والمنزل؛ والمطبخ، بالإضافة إلى توصيل مجاني وسريع وإرجاع بسهولة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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