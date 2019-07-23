بالفيديو : ارتفاع قتلى هجمات روسيا والنظام على إدلب إلى 38

جي بي سي نيوز :- ارتفع عدد قتلى قصف روسيا ونظام بشار الأسد على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا منذ صباح الإثنين، إلى 38 مدنيا، ليصل عدد القتلى من المدنيين جراء بالمنطقة ذاتها إلى 55 خلال 24 ساعة.

وبلغ عدد قتلى القصف الروسي صباح الإثنين على سوق شعبية في مدينة معرة النعمان شمالي سوريا، 31 مدنياً، بحسب ما أفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لمراسل الأناضول.

فيما أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن طائرات تابعة للنظام السوري قصفت عصر اليوم سوقاً في مدينة سراقب بريف إدلب.

وأوضحت مصادر الدفاع المدني، أن 7 مدنيين قتلوا في القصف المذكور بالإضافة لعشرات الجرحى، وسط استمرار علميات البحث والإنقاذ ما يجعل عدد القتلى مرشحا للازدياد.

ومساء الأحد، قُتل 17 مدنيا في قصف جوي روسي على عدد من الأهداف المدنية في منطقة خفض التصعيد، ليبلغ عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية 55.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد,وفق الاناضول .

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، في 12 يوليو/تموز الجاري، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.