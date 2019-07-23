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اليمن.. "مسام" ينتزع 1318 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال أسبوع

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القاهرة -  سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن "فرق المشروع الميداني نزع خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري 1318 لغما وذخيرة غير منفجرة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 3014".

© AFP 2019 / Mohammed Huwais

وأضاف القصيبي: "نزعت الفرق الأسبوع الماضي 559 لغما مضادا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد، كما نزعت في الأسبوع الثالث من هذا الشهر 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة".

وأكد مدير "مسام"، "نزع فرق المشروع منذ انطلاقه ولغاية يوم 18 يوليو الجاري، 77.129 تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة".

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 25 يونيو العام الماضي، مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن بتكلفة 40 مليون دولار.

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