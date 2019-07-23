إصابة مدنيين أتراك بقذيفة تم إطلاقها من الأراضي السورية

ولم يتضح - حتى الآن - بشكل محدد المكان الذي أُطلق منه الصاروخان أو الجهة التي أطلقتهما، وفقا لرويترز.



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وأضاف مكتب حاكم الإقليم، في بيان، أن الخمسة نقلوا إلى أحد المستشفيات حيث لا يزالون يتلقون العلاج.

وقال البيان، إنه تم اتخاذ إجراءات أمن مكثفة في منطقة جيلان بينار في إقليم شانلي أورفة الجنوبي، حيث سقط الصاروخ وإن تحقيقا بدأ في الواقعة.

وفي السياق ذاته، قال مراسل "سبونتيك"، في الحسكة: إن مسلحا يعتقد بأنه من تنظيم "قسد" قام في وقت متأخر من مساء الإثنين بإطلاق قذيفة هاون من رأس العين شمالي الحسكة باتجاه مدينة جيلان بينار التابعة لناحية (روها) التركية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

وأضاف المراسل، أنه بحسب المعلومات الواردة من المناطق الحدودية السورية التركية فإن قذيفة الهاون التي أطلقت من من سطح أحد المنازل في حي العبرة بمدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة ميليشيات تنظيم قسد أصابت منزلا في مدينة جيلان بينار التابعة لناحية روها التركية ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين.

وأشار المراسل، إلى أن تنظيم "قسد" أعلن في ساعة متأخرة من ليل الاثنين القبض على حد المشتبه بهم في إطلاق قذيفة من رأس العين باتجاه الأراضي التركية.

ولفت المراسل إلى أن كينو كبريئل الناطق باسم تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أصدر بيانا فور وقوع الحادثة، نسب فيه عملية إطلاق القذيفة إلى ما وصفها بجهات مجهولة تسعى إلى خلق الفتنة وإلحاق الضرر بالمنطقة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تلك الجهات.