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استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 08:50 صباحاً
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
كلمة أحمد شوبير عن رحيل حسام البدري من بيراميدز والعودة للتدريب
فيديو
ON Sport
الاثنين 22 يوليو 2019 11:55 مساءً
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الكلمات الدلائليه
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