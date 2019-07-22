أخبار عاجلة

8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
8 الصبح - بيان بدرجات الحرارة داخل جمهورية مصر العربية بتاريخ 26-7-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

سوريا.. قتلى وجرحى في غارات على معرة النعمان

Google+ Print
سوريا.. قتلى وجرحى في غارات على معرة النعمان سوريا.. قتلى وجرحى في غارات على معرة النعمان

جي بي سي نيوز:- قال منقذون في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إن ضربات جوية على سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، يوم الاثنين، في إحدى المدن الرئيسية الخاضعة لسيطرة المعارضة. وفق ما نقلته "سكاي نيوز".

وأوردت المصادر أن الغارات، التي يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، استهدفت معرة النعمان، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، قال قادة كبار في المعارضة السورية، إن أرسلت قوات خاصة للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة، لكن موسكو نفت هذه الخطوة.

وكانت محافظة إدلب ومحيطها شهدا هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي- تركي في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.

ومنذ بدء التصعيد نهاية في أبريل، قتل المئات من جراء الغارات السورية والروسية وقصف للفصائل وفق مصادر سورية.

ودفع التصعيد أيضاً أكثر من 330 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للقصف الجوي منذ نهاية أبريل.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مولر: روسيا تدخلت بانتخاباتنا بشكل ممنهج

مولر: روسيا تدخلت بانتخاباتنا بشكل ممنهج

رئيس الوفد الوطني لـ"أنصار الله": وجدنا تفهما روسيا لرؤيتنا 

رئيس الوفد الوطني لـ"أنصار الله": وجدنا تفهما روسيا لرؤيتنا 

عضو المجلس السياسي لتيار المستقبل: لن تسمح روسيا والصين بتمرير الاتهامات الإسرائيلية للبنان

عضو المجلس السياسي لتيار المستقبل: لن تسمح روسيا والصين بتمرير الاتهامات الإسرائيلية للبنان

بالفيديو : ارتفاع قتلى هجمات روسيا والنظام على إدلب إلى 38

بالفيديو : ارتفاع قتلى هجمات روسيا والنظام على إدلب إلى 38