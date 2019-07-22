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عضو بمجلس الدولة الليبي: معركة طرابلس ستطول 

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طرابلس - سبوتنيك. وقال بن شرادة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 22 يوليو / تموز، إن الحرب سوف تطول وستحصد أرواحا كثيرة، ومنذ أكثر من شهر ازداد الخطابات الإعلامية لتغذية الحقد والكراهية بين أبناء الشعب الليبي".

© REUTERS / STRINGER

وأضاف بن شرادة: "اليوم لا نكذب على أنفسنا، وحالة ليبيا اليوم هي حرب أهلية بما تعني الكلمة وعرابها دول إقليمية، ويتم ذلك بأيادي أبنائها".

وحول وجود الدول، التي عرضت وساطة لإنهاء النزاع العسكري، قال بن شراد إن عدم توافق المجتمع الدولي حول الملف الليبي وعرقلته لأي قرار يصدر من المجتمع الدولي بشأن أي وساطة من قبل إحدى الدول المهتمة بالملف الليبي، والأسباب هي كل الوساطات، التي تخرج بها هذه الدول عادت تكون مع طرف واحد، حتى يعطي الدول الداعمة للطرف الآخر لتستعمل نفوذها سواء بحق "فيتو" أو ضغط على تابعيها من أبناء ليبيا لرفض الوساطة".

وأشار بن شرادة إلى أن "المعركة لم تحسم عسكريا لصالح أحد الأطراف نتيجة لدعم الدول للحرب الأهلية الدائرة الآن في ليبيا".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل / نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

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