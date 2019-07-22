قصف عنيف لطائرات النظام السوري على ريف إدلب (شاهد)

جي بي سي نيوز :- شنت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري الأحد، سلسلة غارات عنيفة على ريف إدلب ومناطق خفض التصعيد شمال البلاد.

وقال نشطاء سوريون إن "الطيران الحربي التابع للأسد قصف بستة صواريخ دفعة واحدة الأحياء السكنية بمدينة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي".

الطيران الحربي نوع سوخوي 24 التابع لعصابات الأسد يقصف ب 6 صواريخ دفعة واحدة الأحياء السكنية في مدينة #كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن طائرات تابعة للنظام وكذلك روسية قصفت مناطق في حيش وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي، مؤكدة أن "الطيران المروحي ألقى المزيد من البراميل المتفجرة على شيخون ومحور السرمانية بسهل الغاب",وفق عربي 21.

في المقابل، ردت الفصائل المعارضة بإطلاق قذائف وصواريخ على المناطق الخاضعة تحت سيطرة قوات النظام بريف محافظة حماة.