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سلامة والسراج يبحثان سبل وقف التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس

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سلامة والسراج يبحثان سبل وقف التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس سلامة والسراج يبحثان سبل وقف التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تغريدة على "تويتر" أن الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة التقى مع السيد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وأجرى معه جولة محادثات موسعة عن الأوضاع الداخلية والخارجية. كما بحث الطرفان سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي ضمن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي. وسبل معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية.

هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر وبين قوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

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