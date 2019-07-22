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مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع

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مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع

القاهرة – سبوتنيك. ذكر الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر": "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة حجر مديرية قعطبة شمال الضالع".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الغارات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم".

ووفقا للجيش "تكبد الحوثيون خلال الأيام الماضية، خسائر كبيرة في عديدهم وعتادهم جراء تكثيف مقاتلات التحالف غاراتها على مواقعهم وتجمعاتهم على امتداد خطوط المواجهات شمال وغرب الضالع".

من جهة ثانية، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" بأن التحالف نفذ غارتين جويتين على مديرية قعطبة شمال الضالع.

ولم تورد الجماعة تفاصيل عما استهدفته الغارتان الجويتان، وما أسفر عنهما.

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده ، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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