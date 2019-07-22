خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس

القاهرة– سبوتنيك. وجددت الخارجية، في بيان نشر على صفحتها الإلكترونية، موقف البحرين الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين، وطبقا لمبادرة السلام العربية، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقالت "تشدد وزارة الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إلزام إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، ومنعها من الاستمرار في القيام بهذه الأعمال المرفوضة، التي من شأنها تقويض الجهود الهادفة للتوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة".

وباشرت القوات الإسرائيلية، اليوم، هدم منازل فلسطينيين جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بدعوى "البناء غير القانوني".

وطوقت عناصر من الشرطة والجيش الإسرائيليين أربعة منازل، في منطقة صور باهر، وتم إجبار السكان الفلسطينيين على إخلاء الموقع.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ عقده اليوم في رام الله، أن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وأن الرئيس محمود عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات المتضررة من هدم منازلها في وادي الحمص بصور باهر جنوبي القدس المحتلة.

وقال عريقات "بعد قيام قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في واد الحمص، أنه تم إقرار طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، ووقف التعامل الكامل مع محاكم الاحتلال"، لافتاً إلى أن "ما حدث اليوم ليس فقط انتهاكا للمادة 49 من ميثاق جنيف الرابع، وخرقا خطيرا للمادة 147 من اتفاقية جنيف، وهي المادة التي تستذكر المسؤولية الجنائية الفردية للجناة".

وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة دول إنما محكمة أفراد، وما ارتكب اليوم في القدس الشرقية المحتلة في صور باهر من هدم المنازل، جريمة حرب بامتياز وجريمة ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع عريقات قائلا "قرر الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي .. ونحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم المرتكبة ".