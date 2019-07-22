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الرئيس الصيني يدعو دول الخليج ألا تفتح "صندوق باندورا"

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الرئيس الصيني يدعو دول الخليج ألا تفتح "صندوق باندورا" الرئيس الصيني يدعو دول الخليج ألا تفتح "صندوق باندورا"

بكين - سبوتنيك. قال الرئيس الصيني خلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في بكين "السلام والاستقرار في منطقة الخليج مهمان لأمن وتنمية الشرق الأوسط، بل والعالم كله، يجب أن تكون [المنطقة] "واحة للأمن" وليس "مصدرا آخر للصدامات".

وأكد الرئيس الصيني أن "الصين تؤيد الجهود الإماراتية لتوفير الأمن الإقليمي والاستقرار، وتدعو الأطراف المعنية لضبط النفس والهدوء، وألا تفتح "صندوق باندورا"، وحل الخلافات عن طريق الاحترام المتبادل والحوار".

ويقصد بعبارة "فتح صندوق طماطم"، أن تقوم بفعل يبدو في نظرك عاديا وغير ضار، لكنه سرعان ما يأتي بعواقب وخيمة على المدى البعيد.

وصندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية هو صندوق كانت تملكه باندورا وكان مليئا بكل الشرور كالجشع والغرور والإفتراء والكذب والحسد والوهن والرجاء.

SputnikNews

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