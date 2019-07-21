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تعيين وزير الطاقة في كردستان العراق في منصب استشاري بمجلس الوزراء الجديد

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© AP Photo / Hadi Mizban

ويُنظر إلى هورامي، وزير الطاقة في حكومة إقليم كردستان العراق منذ 2006، باعتباره العقل المدبر وراء خطط الإقليم ليكون له صناعة للطاقة خاصة به بعيدا عن سيطرة المركزية في بغداد. وفقا لـ "رويترز".

وقال سروان بابان النائب الكردي "تم تعيين هورامي مساعدا لرئيس الوزراء مسرور برزاني لشؤون الطاقة، وسيساهم في إدارة محفظة الطاقة حتى يتم تعيين وزير جديد".

وأظهرت نسخة من قرار رئيس الوزراء اطلعت عليها "رويترز" أن هورامي سيكلف بتنفيذ قرارات وسلطات وسياسات حكومة كردستان العراق المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

ولا يزال منصب وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق الجديدة شاغرا، وقالت مصادر إن الأحزاب السياسية الكردية لم تتفق بعد على من سيشغل هذا المنصب.

SputnikNews

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