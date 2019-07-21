الجبير يستقبل سفيري روسيا وأمريكا

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وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الدولة السعودي، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم أيضاً، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب (واس) استقبل وزير الخارجية إبراهيم العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.