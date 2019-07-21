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أول رد مصري رسمي على قرار "البريطانية" تعليق رحلاتها إلى القاهرة

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أول رد مصري رسمي على قرار "البريطانية" تعليق رحلاتها إلى القاهرة أول رد مصري رسمي على قرار "البريطانية" تعليق رحلاتها إلى القاهرة

القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات إلهامي الزيات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "أعتقد أن قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق الرحلات لمدة أسبوع، ليس هناك ما يبرره، وقد غلب عليه الطابع السياسي".

وأضاف "هناك مخاوف أمنية لدى البريطانيين، وهذه المخاوف لا تقتصر على ، على خلفية تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وزادت هذه المخاوف مع التهديدات الإيرانية وبعد احتجاز سفينة في مضيق هرمز".

وتابع الزيات "هناك خطوط جوية كثيرة تعمل بين القاهرة ولندن من دون أي مشاكل ولم تعلق أي منها رحلاتها. ولم تتأثر حركة الطيران بالمطار بقرار الشركة البريطانية".

وحول الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة، قال الزيات "الإجراءات الأمنية مشددة بالأساس، وأعتقد أنه لن تكون هناك إجراءات إضافية أو زيادة على الركاب في ظل الإجراءات الحالية الكافية لتامين الرحلات. حركة الطيران في مطار القاهرة والمطارات الأخرى تسير بشكل منتظم ولم تتأثر بقرار الشركة البريطانية".

كانت شركة الخطوط البريطانية قد أعلنت أمس السبت وقف رحلاتها لمصر لمدة سبعة أيام من دون تحديد سبب، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية وقف رحلاتها أمس السبت قبل أن تعود وتستأنفها اليوم الأحد.

ومن جانبها أعلنت شركة مصر للطيران زيادة المقاعد على الرحلات المتوجهة لمطار هيثرو في انجلترا، وتسيير رحلة إضافية يومية لتعويض توقف الرحلات من الشركة البريطانية.

SputnikNews

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