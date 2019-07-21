سلطان أبو العينين: قرار وزير العمل اللبناني فيه نكهة ترامب الأمريكية لتهجير الفلسطينيين

وقال أبو العينين في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "لبنان لم يكن بحاجة لقرار مثل هذا خاصة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة، بعد تداعيات مؤتمر البحرين الذي كان يستهدف القضية الفلسطينية من جذورها".

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وأضاف: "رد الفعل الفلسطيني مبرر ولن يتوقف أظن، لأن استهداف لقمة العيش الفلسطيني لن تكون لها حدود في مخاطرها، وأعتقد أن وزير العمل اجتهد فأخطئ، وكثرت التأويلات حول هوية وزير العمل الماضية والحاضرة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، وللأسف هذا الضجيج في هذا الأمر قد أزعج وأصاب الفلسطيني بخيبة أمل".

وشدد على أن "الفلسطيني لا يدان على ردة فعله على هذا القرار وخاصة بعد أن باشر وزير العمل بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية رغم أنها حاصلة على التراخيص اللازمة من وزراء عمل سابقين، وأرجو أن لا يكون لقراره خلفية سياسية ماضية، بالأمس أصدر حزبه السياسي بياناً يؤيد فيه قرار وزير العمل وهذا سيؤجج غضب الشارع الفلسطيني ولا أحد يتحمل من الفلسطينيين نتائج أفعال الفلسطينيين لأنه يقاتل من أجل رغيف خبزه والأمان".

ورأى القيادي الفلسطيني أنه لا يجوز على القادة اللبنانيين أن يسمحوا لوزير العمل بتنفيذ مثل هذا القرار "لأننا الفلسطيني واللبناني تقاسما الخبز والدم والمصير الواحد".

وأكد أن "قرار وزير العمل لن يمر، نحن ضيوف في لبنان ويجب أن نعامل كاللبنانيين، ليس برضانا وجودنا في لبنان أو برغبة منا الفلسطينيين في لبنان ضيوف مؤقتين لحين العودة".

ولفت إلى أن "قرار وزير العمل فيه نكهة ترامب الأمريكية لتهجير الفلسطينيين لدول محددة بعينها والإبقاء على العدد القليل منهم المستفاد منهم مالياً واقتصادياً لذلك على وزير العمل أن يعي تماماً أن هذا القرار لم يكون له حياة، واقول له لبنانه جميل ولكن فلسطيننا أجمل بكثير".

وختم أبو العينين قائلاً:"أعتقد أن بعض القادة السياسيين يعوا تماماً مخاطر مثل هكذا قرار، سيكون هناك إعادة نظر لهذا القرار وإلغاءه من جذوره في مجلس الوزراء، ونراهن على الفريق السياسي اللبناني الذي يدرك تماماً خطورة مثل هكذا قرار على اللاجئ الفلسطيني".