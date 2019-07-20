جوجل على بعد أشهر من البداية العملية لعصر الحوسبة الكمومية

تشير الأنباء إلى أن شركة جوجل على بعد أشهر قليلة من البداية العملية لعصر الحوسبة الكمومية، حيث إنها على وشك عرض جهاز حاسب كمومي قادر على توفير أداء لا يمكن لأي حاسب كلاسيكي عادي مقارنته.

ووفقًا لتقرير جديد من مجلة Quanta، فقد اقترح الباحثون في مختبر جوجل للذكاء الاصطناعي الكمومي قانونًا جديدًا، والذي في حال كان صحيحًا، فإنه سيؤدي إلى ظهور أجهزة حاسب كمومية قوية بحلول نهاية هذا العام.

وقد يكون هذا القانون أحد أكبر الإنجازات العلمية البشرية منذ أن توصلنا إلى كيفية تسخير قوة النار، والذي يسمى قانون نيفين (Nevin’s Law).

وينسب هذا القانون إلى هارتموت نيفين Hartmut Neven، مدير الهندسة في جوجل ومؤسس ومدير مختبر الذكاء الاصطناعي الكمومي.

ويوجد حاليًا حواسيب كمومية وظيفية، وتعمل شركات، مثل جوجل؛ ومايكروسوفت؛ و IBM؛ و D-Wave، إلى جانب عشرات الجامعات بلا كلل لتطويرها، لكن لا يؤدي أي حاسب منها شيئًا لا يمكننا فعله بالطريقة العادية عبر الحاسب الكلاسيكي العادي.

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وصرح هارتموت أن النمو في القوة مع كل تحسين جديد لأفضل معالج كمومي لدى جوجل لا يشبه أي شيء موجود في الطبيعة، حيث إنه لا ينمو بمعدل أسي، كما هو الحال في قانون مور، لكن بمعدل مضاعف.

ويتوقع الخبراء أن ظهور التفوق الكمومي – الحواسيب الكمومية المفيدة – سوف يبشر بالتقدم الثوري في كل المجالات العلمية تقريبًا.

ونتحدث هنا عن تحقيق اختراقات في الكيمياء؛ والفيزياء الفلكية؛ والطب؛ والأمن؛ والاتصالات، فيما يعتقد البعض الآخر أن الحواسيب الكمومية ستساعد العلماء على التوصل إلى بعض أسرار الكون الكبرى، مثل ما إذا كانت هناك حياة خارج كوكبنا.

ويعتقد بعض الناس أنه لا يُمكن مقارنة أجهزة الحاسب الكمومية مع أجهزة الحاسب العملاقة الحديثة، لكن الحقيقة الواضحة حاليًا أن أجهزة الحاسب الكمومية لن تحل محل الأجهزة التقليدية.

وبحسب الخبراء، فإنه من غير الممكن استبدال جهاز الحاسب الشخصي بجهاز الحاسب الكمومي، إذ كلاهما مُصممان لأداء أشياء مختلفة، وذلك بالرغم من حقيقة أن كلاهما مُرتبطان بطريقة أو بأخرى.

وتتيح لك أجهزة الحاسب الكلاسيكية ممارسة الألعاب والتحقق من بريدك الإلكتروني وتصفح الويب وتشغيل البرامج، بينما تتيح أجهزة الحاسب الكمومية إجراء عمليات محاكاة معقدة للغاية بالنسبة للحواسيب التقليدية.

وادعى هارتموت نيفين أن الأنظمة الكمومية تزداد في الأداء بمعدل مضاعف، ويعني هذا أنه بدلًا من مضاعفة الأداء بتكرار متتابع، كما هو الحال مع أجهزة الحاسب الكلاسيكية وقانون مور، فإن التكنولوجيا الكمومية تتزايد في الأداء بمعدل أكثر دراماتيكية.

يُذكر أن جوجل استثمرت الكثير من الوقت والمال والموظفين مثل أي مؤسسة أخرى معنية بالتقنية الكمومية، لذلك فمن المحتمل أن تكون جوجل مرشحًا لتحقيق التفوق الكمومي.